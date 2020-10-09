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Создатель «Новичка» рассказал, почему Навальный не был отравлен

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Блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен «Новичком», поскольку в его анализах, которые взяла ОЗХО, не был найден фосфорный фрагмент, содержащийся в нервно-паралитическом веществе. Об этом заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

По словам Ринка, фосфорный фрагмент задерживается в организме достаточно долго. Его бы обязательно обнаружили в анализах Навального, если бы против того использовали «Новичок».

При этом западные СМИ акцентируют внимание исключительно на амидном следе. Но амиды при изготовлении «Новичка» не используются, потому что они совершенно безопасны, утверждает Леонид Ринк.

По мнению эксперта, сейчас уже поздно искать в организме Алексея Навального какие-либо следы отравления. «Клиент чист, все из него уже вышло», — резюмировал Ринк.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

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