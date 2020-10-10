Силовики помешали сторонникам Фургала установить палатки в Хабаровске

В Хабаровске полицейские пресекли нарушения во время очередного несогласованного митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие установили палатки у здания правительства региона, однако правоохранители затем их убрали. Двадцать пять активистов были задержаны.

Кроме того, сообщается, что протестующим было сначала предложено демонтировать палатки самостоятельно, но они отказались.

«Так как участники акции отказались это делать самостоятельно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка», — приводит ТАСС слова источника из городской администрации.

Напомним, президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.

Арест Фургала стал причиной массовых протестов в Хабаровске, которые длятся уже несколько месяцев. Каждые выходные люди выходят на улицу, требуя освободить экс-губернатора.