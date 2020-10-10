Эксперты CDC рассказали, как кошки переносят коронавирус

Американские ветеринары рассказали о случае смерти домашней кошки, которая ранее дала положительный результат на коронавирус. Врачи вместе с властями Алабамы проводят собственное расследование, чтобы понять истинные причины смерти животного.

Мы все еще не можем сказать, как часто животные заражаются коронавирусом. Также из-за отсутствия данных трудно прогнозировать, как будет протекать заболевание, — пишут местные ветеринары.

На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что животные играют определенную роль в распространении вируса. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли различные животные, в том числе домашние, пострадать от перенесенного коронавируса.

Недавний случай в Алабаме привлек внимание специалистов. Врачи опросили хозяев кошки, выяснив историю болезни животного.

При осмотре кошки ветеринары обнаружили значительные повреждения нервной системы, которые обычно указывают на бактериальные инфекции. Это наводит на мысль, что вирус SARS-CoV-2 не был основной причиной смерти, предполагают врачи.

Предыдущие исследования, проведенные экспертами из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что почти во всех случаях смерти животных, связанных с вирусом SARS-CoV-2, питомцы имели множественные инфекции или хронические заболевания.

Последние данные говорят о том, что животные редко заражаются коронавирусом, и переносят его не так тяжело, как люди. Также до сих пор нет доказательств, что домашние питомцы могут передать вирус человеку.

На сегодняшний день ветеринары советуют хозяевам ограничить контакт домашних животных с другими животными и людьми.