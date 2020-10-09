ВОЗ занялась изучением случаев повторного заражения COVID-19
- 09 октября 2020, 21:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу, которая будет заниматься изучением случаев повторного заражения коронавирусом.
Как сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он продержится.
По ее словам, ВОЗ в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран, однако пока нет данных по проценту населения с повторным заражением.
«И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, и какой иммунный ответ появляется после второго заражения», — приводит слова Керкхове «РИА Новости».
Она добавила, что пока не установлено, растет или сокращается количество антител.
ВОЗ также рассчитывает найти ответ на вопрос, насколько серьезным будет повторное протекание болезни и возможно ли заражение более легкой формой вируса.
Накануне в организации сообщили о рекордном приросте случаев COVID-19, зафиксированном в мире за сутки.
В России за прошлые сутки было выявлено 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, 201 больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Прирост стал максимальным с 11 мая. Тогда в стране за один день подтвердили 11 656 случаев заражения, что стало наибольшим на тот момент значением за все время эпидемии.
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