ВОЗ занялась изучением случаев повторного заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу, которая будет заниматься изучением случаев повторного заражения коронавирусом.

Как сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько он продержится.

По ее словам, ВОЗ в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран, однако пока нет данных по проценту населения с повторным заражением.

«И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, и какой иммунный ответ появляется после второго заражения», — приводит слова Керкхове «РИА Новости».

Она добавила, что пока не установлено, растет или сокращается количество антител.

ВОЗ также рассчитывает найти ответ на вопрос, насколько серьезным будет повторное протекание болезни и возможно ли заражение более легкой формой вируса.

Накануне в организации сообщили о рекордном приросте случаев COVID-19, зафиксированном в мире за сутки.

В России за прошлые сутки было выявлено 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, 201 больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Прирост стал максимальным с 11 мая. Тогда в стране за один день подтвердили 11 656 случаев заражения, что стало наибольшим на тот момент значением за все время эпидемии.