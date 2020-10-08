Рекордный прирост случаев COVID-19 зафиксирован в мире за сутки
- 08 октября 2020, 21:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире составило 338 779.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель с начала пандемии.
Наибольший прирост — 122 715 инфицированных — зарегистрирован в Северной и Южной Америке.
В Европе за сутки было выявлено 96 996 заразившихся.
В целом по миру число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 36 миллионов. Умерли уже более 1 миллиона 60 тысяч человек с COVID-19. Выздоровели за все время более 27 миллионов человек.
В России за прошлые сутки было выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусом, 191 больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1 260 112 человек, из них скончались 22 056.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в ряде регионов Минздрав РФ рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома и воздержаться от посещения публичных мест, а также от поездок на общественном транспорте.
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