Рекордный прирост случаев COVID-19 зафиксирован в мире за сутки

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире составило 338 779.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель с начала пандемии.

Наибольший прирост — 122 715 инфицированных — зарегистрирован в Северной и Южной Америке.

В Европе за сутки было выявлено 96 996 заразившихся.

В целом по миру число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 36 миллионов. Умерли уже более 1 миллиона 60 тысяч человек с COVID-19. Выздоровели за все время более 27 миллионов человек.

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В России за прошлые сутки было выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусом, 191 больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1 260 112 человек, из них скончались 22 056.



В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в ряде регионов Минздрав РФ рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома и воздержаться от посещения публичных мест, а также от поездок на общественном транспорте.