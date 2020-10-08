Более 1,6 тысячи снарядов взорвались на складах в Рязанской области

В результате пожара, вспыхнувшего на территории военных складов в Рязанской области, уже взорвались более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов.

Как уточнил представитель экстренных служб региона, произошел взрыв 1620 снарядов.

В результате взрывов в нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов были повреждены жилые дома.

Пострадали 16 человек, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

Ранее появилась информация, что на момент пожара общая вместимость складов с артиллерийским вооружением могла составлять порядка 75 тысяч тонн боеприпасов. Всего на территории воинской части, по предварительным данным, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные. Боеприпасы также находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ/ТАСС

Как сообщал ridus.ru, днем 7 октября в Скопинском районе Рязанской области произошли взрывы. В экстренных службах региона рассказали, что на территории одной из бывших воинских частей разорвались артиллерийские снаряды, оставленные на складах. Также стало известно, что они сдетонировали в результате пала травы — огонь перекинулся на склад боеприпасов.

В тушении пожара участвовали сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих. МЧС направило на место пожарный поезд, а также привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Еще четыре самолета Ил-76 направило к месту пожара Минобороны.

