Возможные места утечки воздуха на МКС заделают американским пластилином

Экипажу Международной космической станции (МКС) предстоит заделать возможные места утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» американским пластилином.

Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA, подмосковный Центр управления полетами попросил космонавта Ивана Вагнера взять у американского астронавта Кристофера Кэссиди герметик в виде пластилина и заделать им два места в промежуточной камере.

Утечка была обнаружена в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

«Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь, как тебе попроще будет», — приводит «РИА Новости» слова специалиста центра, обращенные к Вагнеру.

© Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее сообщалось, что обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» на МКС оказалось не под силу американскому прибору, а до этого не помогла и американская инфракрасная камера.

О незначительной утечке из атмосферы станции стало известно еще год назад. Однако недавно скорость потери воздуха резко выросла, а в конце сентября превысила норму. В «Роскосмосе» сообщают, что «сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции», но регулярно отчитываются о безуспешных попытках найти место утечки.



Отверстие в корпусе модуля уже искали при помощи конфетти и пластиковых полосок, а также пластиковых пакетов, которые запускали в поврежденный отсек модуля. Экипаж станции на всякий случай обклеил скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле модуля «Звезда», износ которых может быть одной из причин утечки.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что непрекращающаяся утечка воздуха на МКС и другие мелкие неисправности ставят под сомнение возможность продления эксплуатации Международной космической станции после 2024 года.

