Найти место утечки воздуха на МКС не удалось и американскому прибору

Американскому прибору оказалось не под силу обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» на МКС.

Ранее с этой задачей не справилась американская инфракрасная камера, поскольку у российских космонавтов не было опыта работы с ней.

Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA, космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), что американский механический индикатор утечки ничего не обнаружил в «протекающей» промежуточной камере модуля «Звезда».

Вагнер обследовал этим прибором трубопроводы системы терморегулирования, герметичные вводы, заправочные клапаны и иллюминатор, сообщает «РИА Новости».

В ближайшее время экипаж предпримет еще одну попытку найти утечку воздуха, разместив на ночь в «протекающем» отсеке камеры GoPro и самодельные индикаторы (кусочки салфеток). Возможно, благодаря микропотоку воздуха, который зафиксируют эти приспособления, и получится наконец обнаружить утечку.

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Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что непрекращающаяся утечка воздуха на МКС и другие мелкие неисправности ставят под сомнение возможность продления эксплуатации Международной космической станции после 2024 года.

О незначительной утечке из атмосферы станции стало известно еще год назад. Однако недавно скорость потери воздуха резко выросла, а в конце сентября превысила норму. В «Роскосмосе» сообщают, что «сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции», но регулярно отчитываются о безуспешных попытках найти место утечки.

2 октября экипаж МКС сообщал, что будет искать отверстие в корпусе модуля при помощи конфетти и пластиковых полосок. Часть их закрепили в отсеке перед его закрытием, а часть оставили свободно летать в невесомости. Наблюдать за конфетти планировалось при помощи камер GoPro. Но этот метод поиска оказался безуспешным.

Не помогли космонавтам и пластиковые пакеты, которые запускали в поврежденный отсек модуля. Экипаж станции на всякий случай обклеил скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле модуля «Звезда», износ которых может быть одной из причин утечки.