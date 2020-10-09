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Глава Ассоциации добытчиков лососей: камчатская рыба абсолютно безопасна

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Председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын заявил, что рыба, добываемая у берегов Камчатки, абсолютно безопасна для населения. Вероятность ее заражения неизвестными веществами, которые предположительно попали в акваторию Авачинского залива, практически равна нулю.

Это достаточно ограниченная акватория — малая толика от тех просторов и акваторий, где ведётся промысел. Напомню, что основной промысел ведётся в пределах двухсотмильной экономической зоны РФ, определённый объём добывается в прибрежной зоне. Суда добывают рыбу в Петропавловско-Командорской подзоне, в пределах Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов и доставляют её в Петропавловск-Камчатский. Это достаточно далеко от тех мест, которые в течение последних нескольких дней активно обсуждаются, — приводит слова Галицына пресс-служба правительства Камчатского края.

Галицын отметил, что «рыбопромышленники очень серьезно относятся к репутации своих предприятий, поэтому беспокоиться по поводу качества продукции не стоит».

«Плохая рыба не попадёт на прилавки. Я не помню ни одного случая за последние несколько десятков лет, чтобы кто-то у нас пострадал от употребления камчатской рыбы», — заключил Галицын.

Ранее в Дальневосточном федеральном университете опровергли информацию о 40-километровом пятне в акватории Авачинского залива, которое появилось в результате попадания в воду ядовитых веществ.

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