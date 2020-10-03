Место утечки воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов

В Центре управления полетами (ЦУП) попросили экипаж Международной космической станции (МКС) поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и пленок.

Ранее планировалось изолировать «протекающий» отсек российского модуля «Звезда» на трое суток.

Однако специалисты ЦУП приняли решение открыть люк РО-ПрК, расположенный между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля, и поискать место утечки воздуха.

Командиру экипажа Анатолию Иванишину объяснили, что пакеты и пленки нужно разместить в различных местах «протекающего» отсека и закрепить их скотчем. В случае негерметичности пакеты «схлопнутся» в районе возможной «дырки», приводит РИА Новости слова специалиста ЦУП.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС решил заполнить конфетти ее российский модуль, где недавно была выявлена утечка воздуха. Космонавты предполагают, что полоски конфетти и пластика с кусочками пены позволят найти место утечки. Для этого часть бумажных полосок закрепят в отсеке, а часть оставят в свободном полете в невесомости.

О незначительной утечке из атмосферы станции стало известно еще год назад. Однако недавно скорость потери воздуха резко выросла, а в конце сентября превысила норму. Тем не менее «Роскосмос» сообщает, что «сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции».

К настоящему моменту стало понятно, что искать дефект следует в переходном отсеке служебного модуля «Звезда». Для этого используется ультразвуковой прибор, но руководитель полета российского сегмента космической станции Владимир Соловьев назвал его бесполезным в данной ситуации. По его словам, утечка носит переменный характер и то появляется, то исчезает.