Россиян призвали провести дома предстоящие выходные

Минздрав РФ обратился к россиянам с рекомендацией провести предстоящие выходные дома.

Как заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, жителям России рекомендовано воздержаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

По его словам, такие рекомендации вызваны рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — цитирует Кузнецова «РИА Новости».

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Он также напомнил, что эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом являются ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, а также правила гигиены и использование масок.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки в России было выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусом, 191 больной скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1 260 112 человек, из них скончались 22 056.

В целом по миру число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 36 миллионов. Умерли уже более 1 миллиона 60 тысяч человек с COVID-19. Выздоровели за все время более 27 миллионов человек.