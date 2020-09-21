«Нахальство!»: вирусолог оценил объяснение высокой цены лекарства от COVID

Вирусолога Анатолия Альтштейна возмутило заявление председателя совета директоров фармкомпании «Промомед» Петра Белого о том, что российский препарат от коронавируса «Арепливир» якобы спасает жизни.

Ранее в эфире Первого канала Белый объяснил, почему это лекарство стоит так дорого — 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток.

«Я вам могу сказать точно, что „Арепливир“ — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — заявил он.

«Если приведенная цитата верна, я бы расценил слова произнесшего ее человека как наглость, — заметил профессор Альтштейн в беседе с ФАН. — Препарат стоит так много только потому, что способен не дать кому-то умереть? Нахальство!».

По словам вирусолога, он думал, что «Арепливир» столько стоит из-за дорогого производства, а теперь получается, что его цена крайне завышена. Альтштейн допустил, что это вообще чисто коммерческий проект, на котором бизнесмены пытаются как можно больше заработать.

Собеседник издания назвал заявление Белого о том, что препарат спасает жизни, ничем не подтвержденным бахвальством. Вирусолог подчеркнул, что «Арепливир» недостаточно исследован, а там, где его изучали, например, в Японии, лекарство получило отрицательную оценку. Альтштейн также напомнил, что «Арепливир» представляет собой аналог разработанного в той же Японии препарата «Фавипиравира», тоже провалившего испытания.

Профессор отметил, что пока доказана эффективность только американского Remdesevir, прошедшего двойное слепое тестирование. Однако еще преждевременно говорить о том, насколько это лекарство действительно способно помочь больным коронавирусом. К тому же Remdesevir тоже очень дорогой.

Альтштейн добавил, что на цену препаратов от COVID-19 влияет стоимость сложного химического синтеза.

Ранее вирусолог рассказал о том, что «Арепливир» может вызывать серьезные проблемы у беременных. При этом данные о его безопасности для детей и стариков вообще отсутствуют.

Как сообщал «Ридус», «Арепливир» будет отпускаться в аптеках по рецепту врача, при этом ограничений на прием этого препарата, кроме рекомендаций медицинских специалистов, не будет. Лекарство рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. В ближайшее время препарат планируют начать поставлять за рубеж — в страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, в Латинскую Америку и Африку.