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Названы даты проведения вторых и третьих предвыборных дебатов в США

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© AP Photo/Julio Cortez/ТАСС

© AP Photo/Julio Cortez/ТАСС

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением представителей кандидата от Демократической партии Джо Байдена провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября.

Ранее было объявлено, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.

В связи с этим действующий президент обвинил комиссию по проведению президентских дебатов в принятии односторонних решений и отказался принимать участие в виртуальных дебатах.

Штаб Трампа сообщил, что вместо этого президент проведет митинг.

Впоследствии штаб Байдена выразил надежду на то, что дебаты будут перенесены на 22 октября, сообщает «РИА Новости».

Напомним, первый раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом обернулся скандалом. Дискуссия между политиками вышла грубой даже по меркам Соединенных Штатов: оба политика отказались пожать руки, постоянно перебивали друг друга, хамили, пытались унижать соперника словами «клоун», «тявкать», обвиняли во лжи, а Байден даже в какой-то момент предложил Трампу «заткнуться», а потом назвал «щенком Путина».

© © youtube.com

© © youtube.com

Вскоре после дебатов Трамп заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, но быстро пошел на поправку. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, и глава государства демонстрирует готовность одержать победу на предстоящих выборах. На днях президент записал для американцев видеообращение, в котором призвал преодолеть страх перед новой болезнью.

Как писал ridus.ru, прошедшие 7 октября дебаты между кандидатами в вице-президенты США Майком Пенсом и Камалой Харрис оказались настолько скучными, что американцы принялись обсуждать муху, которая села на голову Пенсу и провела там пару минут.

Президентские выборы в США 2020 года формально назначены на 3 ноября 2020 года, однако в связи с пандемией десятки миллионов американцев получили право проголосовать досрочно и дистанционно, а рассылка бюллетеней по почте уже началась.

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