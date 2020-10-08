Нехарактерные пятна растянулись в прибрежной зоне Камчатки на 20 километров

В Тихом океане вдоль восточного побережья Камчатки на 20 километров растянулись нехарактерные для акватории пятна зеленоватого оттенка.

По мнению ученых, они могут быть источником загрязнения прибрежной зоны Халактырского пляжа.

Нехарактерная для поверхности океана система пятен была обнаружена примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского при облете акватории.

«Эти пятна зеленоватого цвета, они прижаты к береговой линии, но в условиях шторма у нас не было возможности спуститься ближе и хорошо рассмотреть», — сообщил ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Он добавил, что 9 октября, если позволит погода, к возможному источнику загрязнения акватории направится судно с учеными на борту для его детального изучения.

В свою очередь, группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), также осмотревшая пятна с воздуха, пришла к выводу, что они растянулись примерно на 40 километров.

Ранее в краевом правительстве сообщили агентству, что власти Камчатки рассматривают три основных версии химического загрязнения прибрежной зоны Халактырского пляжа: техногенное, природное и сейсмическое воздействие.

© Елена Верещака/ТАСС

Как сообщал ridus.ru, партия «Зеленая альтернатива» организовала исследовательскую экспедицию в Камчатский край, чтобы выяснить причины загрязнения прибрежных вод Тихого океана, и в результате опровергла одну из гипотез загрязнения — сброс нефтепродуктов ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского.

Тем не менее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинского залива на полуострове Камчатка сразу по двум статьям.

Напомним, еще 29 сентября о возникшей проблеме сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинском заливе и пожаловались на то, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Пробы воды показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. В Instagram также появилось видео с мертвыми морскими обитателями, выброшенными на пляж.

