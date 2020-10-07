Московский прокурор требует от Google снять ограничения с фильма «Беслан»

Таганский суд Москвы рассмотрит иск столичного прокурора к компании Google по поводу ограничений, наложенных сервисом YouTube на фильм Александра Рогаткина «Беслан».

Прокурор города Москвы требует обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина, — сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В частности, по ее словам, прокурор просит отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании. Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00, передает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру РФ о предвзятости к фильму Александра Рогаткина «Беслан» со стороны администрации YouTube. Ведомство расценивает действия компании Google как дискриминацию в отношении российских граждан.

Напомним, что 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили бесланскую школу № 1, заминировали спортзал и удерживали там более тысячи заложников в течение двух дней. В ходе боевой операции по освобождению заложников погибло более 300 человек, причем 116 из них погибли от взрыва и пожара в спортзале.

Рогаткину в своем фильме удалось опровергнуть версию о том, что пожар в спортзале случился по причине обстрела здания снаружи из двух гранатомётов или огнеметов. Отметим, что такой версии придерживаются не только многие эксперты и СМИ, но и член парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане Юрий Савельев.