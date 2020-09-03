Участник штурма в Беслане свел на нет версию об обстреле школы из РПГ

В четверг, 3 сентября, на телеканале «Россия 1» выйдет новый фильм журналиста Александра Рогаткина о теракте в Беслане.

Напомним, что 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили бесланскую школу № 1, заминировали спортзал и удерживали там более тысячи заложников в течение двух дней. В ходе боевой операции по освобождению заложников погибло более 300 человек, причем 116 из них погибли от взрыва и пожара в спортзале.

Рогаткину в его фильме удалось опровергнуть версию о том, что пожар в спортзале случился по причине обстрела здания снаружи из двух гранатомётов или огнеметов.

Отметим, что такой версии придерживаются не только многие эксперты и СМИ, но и член парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане Юрий Савельев.

В ходе фильма гипотезу обстрела снаружи проверяли баллистики, трассологи и другие специалисты оборонного предприятия НПО «Базальт». Они воссоздали стену спортзала школы из материалов, аналогичных исходным, а затем выстрелили по ней из РПГ, штурмового гранатомёта и огнемета «Шмель». Эксперимент показал, что ни одно из этих орудий не может вызвать сквозного повреждения стены и стать причиной пожара.

Кроме того, в условиях высокой плотности наблюдения за школой, в условиях многоэтажной застройки невозможно выстрелить из гранатомёта или огнемета так, чтобы этого никто не заметил. Можно сколько угодно обманывать гражданских людей, преподнося взрыв и пожар как провокацию со стороны спецназа, но для военных, которые принимали участие в тех печальных событиях, все очевидно. А еще никто бы из нас не пошел на подобную провокацию по моральным соображениям, — рассказал в интервью «Ридусу» участник операции по освобождению заложников в школе Беслана, член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Лосев.

По его словам, взрыв и пожар в спортзале стали неожиданностью как для самих террористов, так и для подразделений, принимавших участие в штурме.



«Я не могу утверждать, что именно стало причиной взрыва. Не обладаю достаточным количеством информации. Есть аналитические подразделения, технические специалисты, которые вплотную занимались этим вопросом, когда террористы были уже уничтожены. Они скажут, наверное, более точно. Я же сужу только по личному опыту. Как бы ни готовились террористы, они не могли учесть абсолютно все факторы, сопутствующие подобным событиям. Из версий, которые я слышал, наиболее вероятной мне кажется версия о подрыве какого-нибудь боеприпаса террористов или одного из самодельных взрывных устройств, которое каким-либо образом вышло из-под контроля боевиков», — подытожил Алексей Лосев.

Как пишет МК, кинокартину «Беслан» покажут по телеканалу «Россия 1» в 20:00 по московскому времени.