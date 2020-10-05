Сестра руководителя группы Дятлова запретила использовать его имя в сериале

Сестра погибшего на Урале 60 лет назад Игоря Дятлова запретила использовать имя ее брата в сериале «Перевал Дятлова», который скоро выйдет на телеканале ТНТ.

Родственники других членов группы Дятлова также не дали своего согласия на использование их имен.

Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова, объяснила свой отказ тем, что этот 8-серийный фильм — игровой, а не документальный. В связи с этим она вполне допускает, что создатели сериала многое сочинили.

кадр из сериала "Перевал Дятлова"

«Поэтому я категорически против, чтобы там звучали имена ребят-дятловцев, в частности, моего брата, — заявила Перминова в беседе с URA.RU. — Если делаете фильм-вымысел — меняйте имена».

При этом она признает, что это вряд ли удастся сделать до премьеры, а, значит, телеканалу может грозить судебное разбирательство.

Сестра Дятлова не исключила, что будет подавать в суд вместе с другими родственниками погибших. «Надо посмотреть, что будет в фильме», — подытожила она в интервью изданию.

По словам руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, у родственников всех других дятловцев, кроме Семена Золотарева, схожая позиция.

Напомним, перевалом Дятлова называют место гибели девяти туристов в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Обстоятельства их гибели до сих пор вызывают много вопросов и породили самые разные версии — от схода лавины до нападения инопланетян и испытаний сверхсекретного оружия.



Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура объявила о проведении нового расследования, чтоб прекратить спекуляции на эту тему. Накануне были озвучены его итоги: причиной смерти туристов стала лавина и плохая видимость в условиях 45-градусного мороза.



От имени родственников погибших членов группы Дятлова и представителей Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру направлено письмо с просьбой возбудить новое уголовное дело по факту трагедии на перевале.

