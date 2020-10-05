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Сестра руководителя группы Дятлова запретила использовать его имя в сериале

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© кадр из сериала "Перевал Дятлова"

© кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Сестра погибшего на Урале 60 лет назад Игоря Дятлова запретила использовать имя ее брата в сериале «Перевал Дятлова», который скоро выйдет на телеканале ТНТ.

Родственники других членов группы Дятлова также не дали своего согласия на использование их имен.

Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова, объяснила свой отказ тем, что этот 8-серийный фильм — игровой, а не документальный. В связи с этим она вполне допускает, что создатели сериала многое сочинили.

кадр из сериала

кадр из сериала "Перевал Дятлова"

«Поэтому я категорически против, чтобы там звучали имена ребят-дятловцев, в частности, моего брата, — заявила Перминова в беседе с URA.RU. — Если делаете фильм-вымысел — меняйте имена».

При этом она признает, что это вряд ли удастся сделать до премьеры, а, значит, телеканалу может грозить судебное разбирательство.

Сестра Дятлова не исключила, что будет подавать в суд вместе с другими родственниками погибших. «Надо посмотреть, что будет в фильме», — подытожила она в интервью изданию.

По словам руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, у родственников всех других дятловцев, кроме Семена Золотарева, схожая позиция.

© © wikimapia.org

© © wikimapia.org

Напомним, перевалом Дятлова называют место гибели девяти туристов в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Обстоятельства их гибели до сих пор вызывают много вопросов и породили самые разные версии — от схода лавины до нападения инопланетян и испытаний сверхсекретного оружия.

Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура объявила о проведении нового расследования, чтоб прекратить спекуляции на эту тему. Накануне были озвучены его итоги: причиной смерти туристов стала лавина и плохая видимость в условиях 45-градусного мороза.

От имени родственников погибших членов группы Дятлова и представителей Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру направлено письмо с просьбой возбудить новое уголовное дело по факту трагедии на перевале.

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Толпа освободила из СИЗО бывшего президента Киргизии Атамбаева

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© Twitter

© Twitter

Участники протестных акций в Бишкеке после захвата здания парламента Киргизии освободили из следственного изолятора Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также из колонии в селе Молдовановка на свободу выпущен бывший депутат Садыр Жапаров.

Сторонники освобожденных собрались на центральной площади киргизской столицы. По свидетельствам очевидцев, их около трех тысяч. Над толпой подняты национальные флаги страны. Сотрудников правоохранительных органов поблизости нет.

Освобождение заключенных попало на видео, которое выложили в Сеть.

По некоторым данным, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл в захваченное здание парламента. Там же находятся лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, член партии «Замандаш» Мелис Турганбаев, а также кандидат в депутаты от партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалиева.

У входа в здание выставлена охрана из числа протестантов. Они никого не пускают внутрь, заявляя, что «стоят насмерть». Всех покидающих обыскивают, чтобы пресечь кражи.

© Twitter

Садыр Жапаров был осужден в 2017 году по обвинению в захвате заложника. Его приговорили к 11,5 годам тюремного заключения с содержанием в колонии усиленного режима.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце июня 2020 года был осужден на 11,2 года лишения свободы и лишен всех государственных наград и имущества. Его обвиняли в убийстве и других тяжких преступлениях.

Акции протеста начались в центре Бишкека 5 октября. На них вышли сторонники партий, которым не удалось пройти в парламент. Одной из них являются «Социал-демократы Кыргызстана», у руля которой стоит Сейитбек Атамбаев — сын бывшего президента.

Протестанты потребовали отменить итоги выборов и провести новое голосование. Вечером правоохранительные органы попытались разогнать митинг, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По итогам противостояния митингующие прорвались к зданию парламента, а затем и заняли его.

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