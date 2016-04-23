Прокуратура решила не возбуждать нового дела по факту гибели «дятловцев»

Прокуратура не нашла оснований для повторного возбуждения уголовного дела по факту гибели группы Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 года. Предыдущее производство было закрыто 60 лет назад, спустя три месяца с момента трагедии.

В рамках большой пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Екатеринбурге, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков настоял на законности принятого более полувека назад решения.

Выступая перед присутствующими, он отметил, что имеющихся документов достаточно для проведения ранее анонсированных экспертиз и уточнения подробностей нашумевшего дела.

В материалах дела достаточно документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло на перевале Дятлова, — заявил он.

Аналогичной позиции придерживается и официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, в очередной раз напомнивший о планах надзорного ведомства проверить три основные природные версии произошедшего: снежная доска, лавина или ураган.

Напомним, специалисты прокуратуры намерены в марте посетить злополучный перевал в компании спасателей, метеорологов и геодезистов. Там планируется провести 9 экспертиз, которые, как заявляется, должны пролить свет на события февраля 1959-го.

Реванш конспирологии

Между тем на состоявшейся в субботу ежегодной конференции Уральского федерального университета был представлен как минимум один документ, ставящий под сомнение позицию сторонников природной версии причин катастрофы.

Исследователь истории группы Дятлова Олег Архипов представил служебную записку прокурора города Ивдель Василия Темпалова следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Владимиру Коротаеву. Она датирована 15 февраля, в то время как тела первых погибших «дятловцев» были обнаружены лишь спустя 12 дней, 27-го.

Эту записку я нашел еще в сентябре 2016 года. Но не спешил представлять ее широкой общественности. Я понимал, что нужно иметь железобетонные доказательства подлинности. За это время были проведены две экспертизы: почерковедческая и научно-техническая. Первая показала, что записку действительно составлял Василий Темпалов. Вторая подтвердила подлинность документа и тот факт, что в текст не были внесены изменения, — рассказал исследователь.



Несмотря на явную несостыковку (в документе дата «15 февраля» фигурирует несколько раз, в одном случае число 15 зачеркнуто и исправлено на 16), в прокуратуре нашли объяснение «ошибке» следователя.

Так, по словам Андрея Курьякова, Василий Темпалов, якобы писавший документ в апреле, перепутал даты, поскольку в тот момент много думал о ситуации с погибшей группой.

В письме упоминается гражданин Рееб, приговор ему якобы должны были вынести 16 февраля. Но мы нашли справку о проверке прокуратурой Свердловской области прокуратуры Ивделя. В ней указано, что дело по Реебу было направлено в суд 2 апреля 1959 года. А приговор был вынесен 16 апреля, — рассказал Курьяков.

Олег Архипов с таким объяснением принципиально не согласен, передает РИА Новости. Судя по всему, с его точки зрения, версия о повторенной ошибке Темпалова сама имеет значительное сходство с конспирологией.

Ошибиться в дате может любой человек. Но ошибиться в нескольких местах? Да еще и зачеркнуть, а потом снова поставить неправильную дату — это уже из области фантастики, — отметил Архипов.

Другие вопросы

Вышеупомянутая записка — далеко не единственный неоднозначный момент в этом запутанном деле. В понедельник представители прокуратуры объяснили ряд других странностей, окружающих историю гибели «дятловцев».

Так, присутствие в регионе большого количества военных (включая командующего Уральским военным округом) они мотивировали планом спасательной операции, «утвержденным местным Облисполкомом», а отсутствие номера у уголовного дела — типичной практикой для конца 50-х годов.

Судя по всему, многим из доводов, озвученных на сегодняшней пресс-конференции, пока придется поверить на слово.

Возможно, пролить какой-то свет на причины гибели экспедиции помогут повторные исследования радиационного фона одежды погибших. Напомним, что в 1959 году на свитерах нескольких участников группы была обнаружена повышенная концентрации радиоактивного вещества.

По словам Андрея Курьякова, этот вопрос необходимо задать «с точки зрения современной техники и технологий».

А вот эксгумация тел участников экспедиции, вероятно, производиться не будет. Несмотря на то, что в прокуратуре не исключили возможности проведения этой процедуры, для нее потребуется согласие родственников «дятловцев», да и такой необходимости представители надзорного органа, по собственным словам, пока не видят.

Напомним, группа из девяти туристов погибла на перевале Северного Урала зимой 1959 года. Уголовное дело, возбужденное по факту их гибели, впоследствии было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Позднее в этом деле было обнаружено множество странностей и несостыковок.

Каждый год появляются различные версии гибели туристов. В конце февраля прошлого года на этом же месте пропал турист из Екатеринбурга Александр Андреев, который ушел на перевал в одиночку. В сентябре 2017 года на перевале умер турист из Кемерово Сергей Соромотин. За год до этого там насмерть замерз турист из Челябинска Олег Бородин, известный теперь как «отшельник с перевала Дятлова».