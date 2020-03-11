«Заяц» нанес травму головы контролеру метро в Москве

Приезжий безбилетник 7 марта оттолкнул женщину-контролера столичного метро, которая попросила его показать билет. За несколько секунд до этого молодой человек перепрыгнул через турникет. Сотрудница подземки упала и ударилась головой о каменные плитки пола. О тяжести полученных ею травм рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете России.

В СК назвали «фейком» фотографии, появившиеся в социальных сетях. На них женщина лежит буквально в луже крови. По данным многих СМИ, она впала в кому.

При этом факт инцидента, произошедшего на станции «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии столичного метро, в СК подтвердили. Следователи подчеркнули, что сейчас «жизни и здоровью женщины ничего не угрожает».

Личность хулигана установили по записям камер видеонаблюдения. Ему 18 лет, он был задержан. С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 2002 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказано в сообщении СК РФ.

Нарушение по данной статье наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Около года назад пьяный мужчина попытался прорваться в московское метро при помощи пистолета. Он устроил стрельбу на станции «Домодедовская».