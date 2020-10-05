Чеснок на шею: врач о неэффективных «бабушкиных» способах лечения гриппа

Начался сезон гриппа и простуды, и в этом году из-за пандемии коронавируса нам нужно особенно трепетно относиться к своему здоровью. В попытке укрепить иммунитет многие вспоминают о том, как их лечили мамы и бабушки, и пытаются повторить проверенные способы профилактики простуды.

«Ридус» пообщался с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России педиатром Ириной Добрецовой, которая назвала ТОП-4 неэффективных способа укрепить иммунитет.

Аскорбинка и лимоны

С наступлением холодов в школах детям часто дают аскорбинку для профилактики гриппа и простуды. Казалось бы, вкусная конфетка, которая может защитить нас от опасных вирусов. Но не все так просто, объясняет врач.

Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С, — рассказала ridus.ru Добрецова.

По мнению педиатра, нужно есть фрукты и овощи, так как они богаты витаминами, но не стоит полагаться на то, что витамин С спасет от гриппа.

Чесночный амулет

Еще один «бабушкин» метод профилактики вирусных заболеваний — колбочка с чесноком, которую вешают на шею детям. Некоторые взрослые вспоминают, как в школе на уроках труда мастерили такие амулеты.

Считается, что чеснок обладает противовирусными свойствами, и если постоянно вдыхать его запах, то вы защитите себя от ОРВИ.

Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей, — посоветовала ridus.ru педиатр.

Дышать над картошкой

Если предыдущие советы не сработали и вы все-таки заболели, то вот еще один вредный совет: при насморке и кашле дышите над горячей вареной картошкой. Бытует мнение, что при насморке, сухом кашле или бронхите вдыхание горячего пара в течение 15—20 минут помогает разжижению и выводу мокроты.

Педиатр пояснила, что это не только бесполезный, но и очень опасный совет.

Дышать над кипятком крайне опасно, так как вы можете заработать ожог слизистых. Ни в коем случае не нужно делать такую ингаляцию детям. Не занимайтесь самодеятельностью, сходите к хорошему врачу, который назначит правильное и безопасное лечение. К тому же ставить кастрюлю с кипятком или горячей картошкой вблизи ребенка крайне рискованно, — считает врач.

Тазик с кипятком

Еще один спорный совет из прошлого — парить ноги в тазике с горячей водой. Для профилактики гриппа и ОРВИ метод бесполезный, но его можно использовать во благо.