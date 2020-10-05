Чеснок на шею: врач о неэффективных «бабушкиных» способах лечения гриппа
- 05 октября 2020, 12:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Начался сезон гриппа и простуды, и в этом году из-за пандемии коронавируса нам нужно особенно трепетно относиться к своему здоровью. В попытке укрепить иммунитет многие вспоминают о том, как их лечили мамы и бабушки, и пытаются повторить проверенные способы профилактики простуды.
«Ридус» пообщался с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России педиатром Ириной Добрецовой, которая назвала ТОП-4 неэффективных способа укрепить иммунитет.
Аскорбинка и лимоны
С наступлением холодов в школах детям часто дают аскорбинку для профилактики гриппа и простуды. Казалось бы, вкусная конфетка, которая может защитить нас от опасных вирусов. Но не все так просто, объясняет врач.
Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С, — рассказала ridus.ru Добрецова.
По мнению педиатра, нужно есть фрукты и овощи, так как они богаты витаминами, но не стоит полагаться на то, что витамин С спасет от гриппа.
Чесночный амулет
Еще один «бабушкин» метод профилактики вирусных заболеваний — колбочка с чесноком, которую вешают на шею детям. Некоторые взрослые вспоминают, как в школе на уроках труда мастерили такие амулеты.
Считается, что чеснок обладает противовирусными свойствами, и если постоянно вдыхать его запах, то вы защитите себя от ОРВИ.
Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей, — посоветовала ridus.ru педиатр.
Дышать над картошкой
Если предыдущие советы не сработали и вы все-таки заболели, то вот еще один вредный совет: при насморке и кашле дышите над горячей вареной картошкой. Бытует мнение, что при насморке, сухом кашле или бронхите вдыхание горячего пара в течение 15—20 минут помогает разжижению и выводу мокроты.
Педиатр пояснила, что это не только бесполезный, но и очень опасный совет.
Дышать над кипятком крайне опасно, так как вы можете заработать ожог слизистых. Ни в коем случае не нужно делать такую ингаляцию детям. Не занимайтесь самодеятельностью, сходите к хорошему врачу, который назначит правильное и безопасное лечение. К тому же ставить кастрюлю с кипятком или горячей картошкой вблизи ребенка крайне рискованно, — считает врач.
Тазик с кипятком
Еще один спорный совет из прошлого — парить ноги в тазике с горячей водой. Для профилактики гриппа и ОРВИ метод бесполезный, но его можно использовать во благо.
Не нужно наливать кипяток, достаточно теплой воды. Добавьте туда ароматические масла или бомбочку для ванны, также можно положить массажные шарики для ног. Получится отличная терапия для снятия стресса после рабочего дня. Такой жест заботы точно оценят ваши домашние, — рассказала ridus.ru педиатр Ирина Добрецова.
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