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Витебский ОМОН распылил газ в лица женщин и пожилых людей

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кадр из видео

кадр из видео

В Витебске силовики распылили газовый баллончик в сторону протестующих.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом TUT. BY видно, что к микроавтобусу, у которого собрались несколько сотрудников ОМОН, подошла группа участников акции протеста, насчитывавшая более 10 человек.

Среди них был много женщин и пожилых людей.

Испугавшись протестующих, стражи порядка применили газовый баллончик.

Ранее сообщалось, что у Дворца спорта в центре Минска сотрудники правоохранительных органов применили водомет в отношении участников несанкционированного «Марша освобождения политзаключенных». Он в итоге сломался.

Напомним, во время акций протеста в белорусском Гомеле 27 сентября силовик применил слезоточивый газ в отношении пожилых людей. На опубликованных кадрах видно, как один из ОМОНовцев в балаклаве и кепке распыляет газ из баллончика в лица пожилому мужчине и седой женщине, а затем направляет струю в лица других участников акции, находившихся в сцепке.

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