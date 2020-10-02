Мурашко рассказал о результатах клинических испытаний вакцины Sputnik V

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал обнадеживающими результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Он уточнил, что исследования проводятся с участием коллег из Белоруссии.

По словам министра, клинические исследования стартовали 1 октября. Полученные результаты оказались хорошими и обнадеживающими.

«Все идет штатно, все развивается по графику», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

Мурашко также сообщил, что тестовые партии вакцины для отработки логистики поставлены во все регионы России.

Как писал ранее ridus.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что заявки на приобретение российской вакцины от COVID-19 подали уже более 40 стран. Cреди них — государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной в вирусологическом центре «Вектор» под Новосибирском.

Как известно, в середине августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным Минздрава, первую пробную партию этого препарата, введенного в гражданский оборот, получили все российские регионы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с производственных площадок выпущены первые партии вакцины от COVID-19.