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Минприроды: СК должен провести проверку по загрязнению воды на Камчатке

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Следственный комитет России должен провести проверку по факту загрязнения акватории Авачинского залива, считают в Министерстве природы РФ.

В настоящее время, по информации ведомства, ведется постоянный мониторинг ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовы, производится отбор проб воды как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов взял ситуацию под личный контроль. В воскресенье, 4 октября, он объедет все основные места загрязнения, чтобы иметь более точное представление о масштабах экологической катастрофы.

Напомним, что на Халактырском пляже в Камчатском крае был зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных.

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