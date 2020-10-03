Минприроды: СК должен провести проверку по загрязнению воды на Камчатке
- 03 октября 2020, 15:43
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Следственный комитет России должен провести проверку по факту загрязнения акватории Авачинского залива, считают в Министерстве природы РФ.
В настоящее время, по информации ведомства, ведется постоянный мониторинг ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовы, производится отбор проб воды как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов взял ситуацию под личный контроль. В воскресенье, 4 октября, он объедет все основные места загрязнения, чтобы иметь более точное представление о масштабах экологической катастрофы.
Напомним, что на Халактырском пляже в Камчатском крае был зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных.
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