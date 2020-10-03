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Солодов взял ситуацию с загрязнением воды на Камчатке под личный контроль

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Экологическая ситуация на Камчатке, где было выявлено загрязнение акватории Авачинского залива, находится под контролем местных и федеральных властей. Результаты анализа проб воды станут известны 5 октября, сообщает Министерство природы России.

Ранее «Ридус» писал, что на Халактырском пляже в Камчатском крае был зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных. По словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовы, власти, узнав о проблеме, сразу же организовали рейд, чтобы отобрать пробы воды как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях.

«Ряд блогеров разместили информацию о катастрофе. На берегу Тихого океана, вымершем Халактырском пляже и Авачинской бухте. ⁣⁣Мы благодарны за оперативность и неравнодушие!» — написала Радионова в Instagram.

По некоторым данным, гибель животных могла быть вызвана течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Камчатского края.

Губернатор региона Владимир Солодов взял ситуацию под личный контроль. В воскресенье, 4 октября, он объедет все основные места загрязнения, чтобы иметь более точное представление о масштабах экологической катастрофы.

Напомним, что Халактырский пляж пользуется большой популярностью у туристов из-за черного песка.

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