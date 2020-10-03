Ученые придумали, как проверить надежность своей маски

Исследователи из Кембриджского университета использовали последние наработки в области 3D-печати для производства электронных волокон, которые можно было бы использовать в качестве датчиков для отслеживания состояния здоровья.

Главное преимущество таких волокон в том, что их не видно невооруженным глазом. Ученые предложили использовать такие датчики-невидимки в масках, чтобы контролировать надежность ее защиты.

Технология 3D-печати использует серебро и полимеры для получения проводящего волокна, обернутого в тонкую полимерную оболочку. Он похож на типичную электрическую проводку, но в разы меньше: его диаметр всего нескольких микрометров, примерно в 100 раз тоньше человеческого волоса.

Ученые превратили эти волокна в портативный датчик, приложив его к лицу для наблюдения за дыханием человека. А затем подсоединили датчик к компьютеру, который показывал изменения.

Мы использовали датчик, чтобы не только обнаружить признаки учащенного дыхания, одышки и имитируемого кашля, но и отслеживать, где маска не плотно прилегает к лицу и образует утечку. Невидимый датчик можно использовать для производства масок, причем, это применимо как к тканевым, так и к хирургическим маскам, — пишут разработчики.

Когда дело дошло до масок N95, исследователи с помощью нового датчика быстро обнаружили, у кого респиратор сидит на лице неправильно.



Эксперимент оказался полезным, учитывая важность масок в борьбе с COVID-19.

Наши волоконные датчики легки, дешевы и просты в использовании, поэтому они потенциально могут быть превращены в различные тест-устройства, — заключили ученые.

Ранее «Ридус» рассказывал, как в домашних условиях проверить, насколько надежна ваша маска. Например, можно провести простой эксперимент со свечой.

Наденьте маску Зажгите свечу и поднесите ее перед собой Попытайтесь задуть свечу

Если ваша маска сделана качественно, то вам будет тяжело задуть свечу. В идеале вы вообще не должны задуть свечу, говорят медики.