Как проверить самодельную маску на эффективность защиты

Сообщения о поддельных или потенциально некачественных масках на рынке могут заставить некоторых людей задаться вопросом, действительно ли их медицинская или тканевая маска работает.

Если с покупными респираторами и масками более-менее все понятно, то как быть с самодельными повязками, которые многие изготавливают из подручных средств. Насколько они эффективны?

Хирургические или медицинские маски обычно изготавливаются из нескольких плотных слоев, чаще всего полипропилена. В идеале они должны соответствовать международным стандартам по фильтрации и устойчивости к намоканию.

Например, врачам и больным коронавирусом ВОЗ советует использовать респираторы класса FFP3, которые необходимы при работе с особо опасными веществами, радиоактивными материалами и при угрозе контакта с вирусами и бактериями.

Если на упаковке вашей хирургической маски написано «не для медицинского использования», то скорее всего она бесполезна.

Самодельные маски

Тканевые маски — это немедицинские устройства, однако они тоже могут обеспечить вам высокую защиту от вирусов. Главное, чтобы у маски было несколько слоев, говорят специалисты.

Однослойная маска лучше, чем ее полное отсутствие, но два слоя лучше, чем один, а три слоя лучше, чем два. Логика тут простая. Для этого выбирайте тонкий, но плотный материал, а также используйте качественные нити, — пишут специалисты.

Для изготовления тканевой маски лучше не использовать чистый хлопок для внешнего слоя, так как он легко впитывает влагу. Это означает, что все аэрозольные капли, в том числе и те, что содержат вирусные частицы, будут проникать через маску.

Полиэфирная или хлопчатобумажно-полиэфирная ткань — лучший выбор для наружного слоя. Поэтому для тканевых масок старайтесь использовать как минимум три слоя, включая водостойкий внешний слой. Внутренний слой может быть хлопчатобумажным, так как это делает его более удобным для ношения, потому что он будет поглощать влагу от вашего дыхания.

Убедитесь также, что маска хорошо прилегает к лицу, и не забудьте ежедневно ее стирать.

Как проверить маску в домашних условиях

Первый тест нацелен на то, чтобы определить, насколько хорошо материал может удерживать воду. Для этого вам понадобится самодельная маска, вода, резинка и стакан.

Поместите маску сверху на стакан Плотно прижмите ее вокруг края стакана с помощью резинки Вылейте на материал 2 чайные ложки воды Нужно засечь 60 секунд Через минуту проверьте, какое количество воды просочилось в стакан.

Чем меньше жидкости оказалось на дне стакана, тем надежнее ваша маска.

Еще один простой тест, который поможет определить, насколько хорошо ваша маска может препятствовать потоку воздуха.

Наденьте маску Зажгите свечу и поднесите ее перед собой Попытайтесь задуть свечу

Чем тяжелее это сделать, тем выше степень защиты вашей маски. В идеале вы вообще не должны задуть свечу.