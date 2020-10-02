Insider Intelligence: американцы не доверяют Facebook и Twitter

Компания Insider Intelligence опубликовала результаты очередного социологического исследования по теме цифрового доверия в США. В опросе принимали участие американские пользователи девяти самых популярных социальных сетей — Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter и YouTube. Люди оценивали эти площадки по пяти категориям доверия: безопасность, легитимность, сообщество, рекламный опыт и релевантность рекламы.

Самые высокие оценки получили соцсети LinkedIn и Pinterest: им доверяют 73% и 66% американцев соответственно.

Хуже всего дела обстоят у Facebook, Twitter и TikTok. Примерно каждый пятый пользователь TikTok и Twitter (22% и 21% соответственно) считает, что платформы не особо заботятся о сохранности персональных данных людей и создании безопасной среды для генерирования контента. В случае с Facebook данный показатель составил около 32%. Для сравнения: социальной сети LinkedIn не доверяют лишь 10%.

Низкий уровень доверия негативно влияет на взаимодействие пользователей с рекламой и другим спонсорским контентом, который размещается в соцсетях. В этой связи понятно, почему крупнейшие бренды мира, включая Coca-Cola, Adidas, Ford и Unilever, объявили социальной сети Facebook бойкот, отказавшись от рекламы на данной платформе.



«Если площадка TikTok пострадала из-за торговой войны с США, то американские социальные сети утратили расположение пользователей из-за череды скандалов, связанных с распространением фейков и деструктивного контента, — подчеркнул в интервью „Ридусу“ глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. — Россия и другие европейские страны неоднократно отмечали, что IT-гиганты выступают в качестве агрессивных монополистов, грубо нарушают нормы национального законодательства за пределами США. Получается, что американские пользователи тоже недовольны политикой IT-корпораций. Они также считают, что социальные сети не беспокоятся о создании для них безопасной среды. Это показывает, что мы не одиноки в своих возмущениях».

Таким образом, весь мир требует от цифровых корпораций действовать в рамках законодательства государств, на территории которых они работают. Но IT-гигантов не волнуют подобные чаяния, считает Малькевич.

Цифровые компании действуют исключительно в своих интересах, и права пользователей не имеют для них никакого значения. Очевидно, что такие тенденции будут способствовать принятию на международном уровне мер регулирования социальных сетей в части распространения недостоверной информации и деструктивного контента. Подобные меры давно назрели. Речь уже не идет о какой-то локальной проблеме россиян или жителей Евросоюза. Это то, что волнует людей во всем мире. Даже в Соединенных Штатах Америки, — заключил общественник.

«Практически каждая страна столкнулась с проблемой, когда распространяется огромное количество информации, опасной для граждан, — рассказывала „Ридусу“ ранее член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. — На мой взгляд, рано или поздно все же появится некая международная система регулирования. Проблема глобальная, и разные пользователи сталкиваются с массой трудностей в социальных сетях, в том числе и с цензурой. Присоединятся ли к этой системе США — большой вопрос. Наиболее мощные IT-корпорации начинали свой путь в Соединенных Штатах Америки. И они, конечно же, взаимодействуют с правительством этой страны».

