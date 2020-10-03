Насколько сложно получить грант ИРИ на создание социально значимого сериала

До конца года при поддержке Института развития интернета будет завершена работа над целым рядом сериалов. Это экранизация повести фантаста Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», сериал «Литра 2.0» — о классиках русской литературы, живущих в наше время, фильм «33 ребенка» — о приключениях студентки-блогера, ставшей няней-волонтером, сериал «IТамара» — о пенсионерке, случайно ставшей владелицей крупной IT-компании и другие проекты.

«Всего до конца года будет создано семь сериалов, с производителями которых уже заключены соответствующие договоры», — рассказал генеральный директор Института развития Интернета Антон Ключкин.

«Хотелось бы отметить разножанровость проектов и их тематическую направленность: это сериалы о волонтерстве, подростковых проблемах, диалоге поколений, отношениях. Во-вторых, пожелать командам проектов успеха, им предстоит проделать очень большую работу в максимально сжатые сроки при этом не потерять в качестве», — добавил Ключкин.

Один из создателей сериала «Молодые и сильные выживут» Ефим Люблинский поделился в интервью «Ридусу», что получить поддержку ИРИ было достаточно просто. Главное, чтобы проект заключал в себе «положительный месседж для подрастающего поколения».

Подать заявку оказалось несложно. Весь процесс происходит в онлайн-режиме, никуда ездить не надо. Мы заполнили форму, отправили и получили грант. Единственное требование, которое выдвигает ИРИ, — проекты должны нести нечто позитивное для молодежи. При этом никакой цензуры со стороны Института развития интернета мы не почувствовали. Никто наши сценарии не правит. В этом плане с ИРИ работать гораздо приятнее, чем с телеканалами, — утверждает Люблинский.

Ранее петербургская киностудия Artel Film Production выпустила при поддержке ИРИ серию короткометражных киноновелл, основанных на личных историях людей, испытавших на себе тяготы военного времени. Короткометражки были созданы в рамках проекта «Про людей и про войну».

«Инициативы ИРИ по созданию и поддержке содержательного контента для молодежи вызывают большое уважение. Институт развития интернета поддерживает проекты с высокими ценностями, правильными смыслами, очевидной социальной значимостью, это заслуживает самой положительной оценки», — подчеркнула продюсер проекта «Про людей и про войну» Анна Чижова.



Победителями первых двух волн конкурса на гранты ИРИ стали 85 проектов. Сейчас готовится к запуску третья волна, в которой смогут принять участие все, кто нацелен на создание добрых и нравственных фильмов, сериалов, медийных проектов и даже видеоигр. Подать заявку можно будет на официальном сайте Института развития интернета.