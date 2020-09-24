«Живые рассказы, живые эмоции»: как защитить молодежь от мифов о войне

Победа в Великой Отечественной войне по праву считается одним из главных нравственных стержней российского общества. Однако за 75 лет история этой войны настолько обросла мифами, что нынешняя молодежь воспринимает её скорее как нечто помпезно-музейное, а не как трагедию, поломавшую судьбы миллионов людей.

Петербургская киностудия Artel Film Production стремится исправить эту ситуацию. За четыре месяца она сняла серию короткометражных киноновелл, основанных на личных историях людей, испытавших на себе тяготы военного времени.

«Военное время для современной молодежи уже кажется далеким и несколько мифологизированным, поколение непосредственных участников событий уходит, остается все меньше возможностей услышать живые рассказы, увидеть живые эмоции. Мы постарались найти актуальный интересный подход, чтобы привлечь внимание нового поколения к этой драматичной и такой важной странице истории, и сняли серию короткометражных фильмов с яркими сюжетами», — рассказала продюсер проекта «Про людей и про войну» Анна Чижова.

В момент запуска короткометражек в эфир YouTube-канала команда проекта волновалась, как фильмы будут встречены аудиторией, отметила Чижова в интервью «Ридусу».

Но если сейчас зайти на наш канал и почитать под каждой короткометражкой комментарии зрителей, то мы, конечно, испытываем большую радость от того, что аудитории нравятся все созданные нами фильмы. Люди пишут содержательные комментарии, благодарят за полученные от просмотра эмоции. Это бесценно, потому что в проект вложено много сил, — утверждает она.

«Наши фильмы уже рекомендовали такие каналы, как „Шах и мат“, „Изолента“. Ссылку на на нас давал и популярный общественный политический деятель Николай Стариков, за что, конечно, мы чрезвычайно ему благодарны», — добавила Анна.

Проект «Про людей и про войну» был реализован благодаря поддержке Института развития интернета (ИРИ). В марте 2020 года проект стал одним из победителей конкурса ИРИ на создание социально значимого интернет-контента для подрастающего поколения.

«Инициативы ИРИ по созданию и поддержке содержательного контента для молодежи вызывают большое уважение. С молодой аудиторией надо коммуницировать на привычных для них площадках — соцсетях и платформах. ИРИ поддерживает проекты с высокими ценностями, правильными смыслами, очевидной социальной значимостью, это заслуживает самой положительной оценки», — заключила Чижова.



До конца года при содействии ИРИ выйдет порядка 200 социально значимых проектов. В основном это видеоконтент, но есть также спецпроекты в СМИ и блогосфере, приложения и игры в формате онлайн.

Великой Отечественной войне посвящены 20 проектов. Здесь отдельное место занимает тема детей войны. У нас несколько таких проектов. Это, например, анимационная экранизация «Детской книги войны» и Instagram-проект «Исчезающие истории», в основе которого лежат рассказы тех, кто пережил войну, но по тем или иным причинам сегодня живет в домах престарелых, — подчеркнули в пресс-службе Института развития интернета.

«Помимо истории и сохранения памяти, мы поддерживаем проекты, которые затрагивают проблемы молодежи, волонтерство, благотворительность, образование, профориентирование, туризм и так далее. Создание контента финансируется в рамках национального проекта „Культура“», — сказали в ИРИ.