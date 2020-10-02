Мясников написал о своей ненависти к Навальному, не стесняясь в выражениях

Блогер Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Spiegel негативно высказался о медперсонале больницы, куда его доставили в тяжелом состоянии из аэропорта Омска. В частности, Алексей заявил, что главный врач БСМП-1 Александр Мараховский «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».

«Для агентов убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом», — пояснил Навальный.



Изречение блогера возмутило главного врача московской городской клинической больницы № 71 и популярного телеведущего Александра Мясникова.

Послушай, ты! Хотели бы врачи твоей смерти — ты бы ещё в первый день сдох! Днём ранее этот тип обвинил в своём отравлении президента России. Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернётся в нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это все по закону и правильно: он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение! И разве российский гражданин не должен отвечать по закону за клевету и оскорбления?! — написал Мясников в своем блоге.

Негативно на заявление Алексея Навального отреагировали также представители Омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей Омской медицине».

В Национальной Ассоциации Заслуженных врачей РФ полагают, что обвинения Навального в адрес Омских медиков не должны оставаться без ответа.



«Алексея Навального можно сравнить с волком, сбросившим овечью шкуру, поскольку становится совершенно очевидным, что этот человек, называющий себя гражданином нашей страны ни радеет за ее интересы и интересы своих соотечественников», — отметили в организации.

В Ассоциации напомнили, что в омской больнице у Навального взяли все необходимые анализы. Их результаты были представлены немецким врачам, которые занимались лечением блогера в Берлине.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Алексея Навального в работе на западные спецслужбы, когда блогер обвинил в своем отравлении президента Владимира Путина.



«Бесстыдник и подлец! — сказал на заявление блогера Вячеслав Володин. — Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику».



Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.