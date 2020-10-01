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«Бесстыдник и подлец!»: Володин обвинил Навального в работе на Запад

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил блогера Алексея Навального в работе на западные спецслужбы.

Ранее Навальный предположил, что к его отравлению причастны российские власти и лично президент РФ Владимир Путин.

«Бесстыдник и подлец! — ответил на заявление блогера Вячеслав Володин. —  Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику».

Володин отметил, что российские власти давно призывают мировое сообщество разобраться в произошедшем. Но Запад категорически не желает идти на контакт. Так, немецкое руководство до сих пор не предоставило правоохранительным органам РФ ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые лечили Навального в клинике Charite.

Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, — заключил Володин.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами. 

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