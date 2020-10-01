Власти Армении назвали число погибших азербайджанских военных в Карабахе

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что во время боев в Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных.

При этом ранены были 2700 служащих ВС Азербайджана.

Согласно инфографике, размещенной Авиняном в Facebook, с начала боевых действий Азербайджан потерял также 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП. Кроме того, были уничтожены три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч» и четыре самолета.

Ранее сообщалось, что журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел азербайджанской армии. Один из пострадавших был тяжело ранен. Кроме того, стало известно, что обстрелу подверглась машина журналистов французского агентства France-Presse.

Напомним, очередное обострение замороженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началось 27 сентября. В этот день в Баку заявили, что армянская армия обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, убив несколько гражданских и военнослужащих.

По версии Минобороны Армении, на самом деле Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване утверждают, что именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении. Призывы прекратить кровопролитие и мирные инициативы иностранных держав обе стороны пока отвергают.

Во вторник, 1 октября, Минобороны Азербайджана объявило о том, что армянским войскам пришлось отступить с важных участков «по всему фронту» в Нагорном Карабахе.