Кабмин Армении сообщил о попавших под обстрел французских журналистах
- 01 октября 2020, 15:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел азербайджанской армии, сообщили в информационном центре при правительстве Армении.
Один из пострадавших тяжело ранен, его оперируют в Степанакерте.
Второму корреспонденту делают операцию в больнице города Мартуни.
«В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни», — приводит «РИА Новости» сообщение центра.
Также отмечается, что при бомбежке пострадали оператор телеканала «Армения» и репортер армянского издания 24News.
Кроме того, стало известно, что обстрелу подверглась машина журналистов французского агентства France-Presse.
Напомним, очередное обострение замороженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началось 27 сентября. В этот день в Баку заявили, что армянская армия обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, убив несколько гражданских и военнослужащих.
По версии Минобороны Армении, на самом деле Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване утверждают, что именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении. Призывы прекратить кровопролитие и мирные инициативы иностранных держав обе стороны пока отвергают.
Во вторник, 1 октября, Минобороны Азербайджана объявило о том, что армянским войскам пришлось отступить с важных участков «по всему фронту» в Нагорном Карабахе.
Ранее ridis.ru рассказывал об обеспокоенности Европы и России возможным участием Турции в карабахском конфликте.
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