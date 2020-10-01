Кабмин Армении сообщил о попавших под обстрел французских журналистах

Журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел азербайджанской армии, сообщили в информационном центре при правительстве Армении.

Один из пострадавших тяжело ранен, его оперируют в Степанакерте.

Второму корреспонденту делают операцию в больнице города Мартуни.

«В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни», — приводит «РИА Новости» сообщение центра.

Также отмечается, что при бомбежке пострадали оператор телеканала «Армения» и репортер армянского издания 24News.

Кроме того, стало известно, что обстрелу подверглась машина журналистов французского агентства France-Presse.









Напомним, очередное обострение замороженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началось 27 сентября. В этот день в Баку заявили, что армянская армия обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, убив несколько гражданских и военнослужащих.



По версии Минобороны Армении, на самом деле Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване утверждают, что именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении. Призывы прекратить кровопролитие и мирные инициативы иностранных держав обе стороны пока отвергают.



Во вторник, 1 октября, Минобороны Азербайджана объявило о том, что армянским войскам пришлось отступить с важных участков «по всему фронту» в Нагорном Карабахе.



Ранее ridis.ru рассказывал об обеспокоенности Европы и России возможным участием Турции в карабахском конфликте.