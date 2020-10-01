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В Москве из служебной машины депутата Госдумы украли сумку с документами

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© pixabay.com

© pixabay.com

Неизвестный похитил сумку с документами из служебной машины депутата Государственной думы.

Инцидент произошел у одного из московских автосалонов.

Мужчина в темной одежде подошел к автомобилю депутата «Единой России» и совершил кражу, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший парламентарий оценил нанесенный ему ущерб в 6,5 тысяч рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленника пытались отыскать с помощью собаки, однако найти его пока не удалось. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, которые могут поспособствовать поимке преступника, пишет издание.

Как уточняет «РЕН ТВ», в Москве был ограблен 65-летний депутат Госдумы, заслуженный врач РФ, педиатр Анатолий Петров. По данным телеканала, кража произошла 30 сентября на парковке на МКАД. Вор похитил сумку с документами из машины Toyota Camry.

Ранее ridus.ru писал о том, что в поселке Первомайское в Новой Москве полицейские задержали 28-летнюю филиппинку, работавшую домработницей в семье 38-летней москвички — финансового директора крупной компании. Поводом для задержания стало заявление предпринимательницы, которая сообщила о пропаже из ее двухэтажного коттеджа драгоценностей, дорогих часов и гаджетов на полтора миллиона рублей.

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