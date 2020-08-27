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Филиппинская горничная ограбила своих московских хозяев на 1,5 млн рублей

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© МВД РФ

© МВД РФ

В поселке Первомайское в Новой Москве полицейские задержали 28-летнюю филиппинку, работавшую домработницей в семье 38-летней москвички, финансового директора крупной компании.

Поводом для задержания стало заявление предпринимательницы, которая сообщила о пропаже из ее двухэтажного коттеджа драгоценностей, дорогих часов и гаджетов на полтора миллиона рублей.

Иностранка, оказавшаяся в списке подозреваемых, была задержана уже на следующее утро. В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемой на улице Смольной в Москве, полицейские обнаружили часть похищенного имущества, сообщил источник kp.ru.

В настоящее время правоохранители выясняют, куда горничная дела остальные вещи.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве неизвестные обокрали основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Они проникли в его коттедж в Никольском тупике и вынесли из жилья вещи и ценности на сумму более миллиона рублей. Первой о краже узнала горничная. Придя на работу, она обнаружила взломанный сейф и беспорядок.

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