Лесные пожары под Воронежем попали на видео

Под Воронежем полыхают уже десятки гектаров леса.

По свидетельству очевидцев, огонь вплотную подобрался к селу Бабяково Новоусманского района.

Пламя, растянувшееся на многие километры вдоль трассы, было запечатлено на видео.

По данным МЧС, в настоящий момент на территории 28 муниципальных образования по всей Воронежской области действует пятый класс пожарной опасности.

Как сообщают «Вести-Воронеж», загорелось соседнее с Бабяково Отрадное.

На помощь уже выехали спасатели из Тулы и Липецка. Из Тульского спасательного центра МЧС выдвинулись 50 человек и 10 единиц техники, а из липецкого регионального управления МЧС направлены 25 человек и четыре единицы техники.

Mash сообщает, что огонь полыхает на 130 гектарах в поселке Новоподклетное, городе Борисоглебске и поселке Медовка. Пожар тушат с самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-8.



Ранее в МЧС назвали причину пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой.