найти ×
   
  • USD
    76.82
  • EUR
    89.66
СохранитьСохранено0
×

-103368

Лесные пожары под Воронежем попали на видео

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

Под Воронежем полыхают уже десятки гектаров леса.

По свидетельству очевидцев, огонь вплотную подобрался к селу Бабяково Новоусманского района.

Пламя, растянувшееся на многие километры вдоль трассы, было запечатлено на видео.

По данным МЧС, в настоящий момент на территории 28 муниципальных образования по всей Воронежской области действует пятый класс пожарной опасности.

Как сообщают «Вести-Воронеж», загорелось соседнее с Бабяково Отрадное.

На помощь уже выехали спасатели из Тулы и Липецка. Из Тульского спасательного центра МЧС выдвинулись 50 человек и 10 единиц техники, а из липецкого регионального управления МЧС направлены 25 человек и четыре единицы техники.

Mash сообщает, что огонь полыхает на 130 гектарах в поселке Новоподклетное, городе Борисоглебске и поселке Медовка. Пожар тушат с самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-8.

Ранее в МЧС назвали причину пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Попался, который кусался»: пес добился сладкой мести
13010086читать позжечитаю позже
Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео
008168читать позжечитаю позже

главное


Животные
Забавный эксперимент показал наличие общего предка у людей и черепах

Новорожденные рептилии и человеческие младенцы одинаково реагируют на лица.

2013053читать позжечитаю позже

История
Наука и техника
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости10 июня

Тайну назначения и возраста сооружения помогли раскрыть кольца на спилах лиственницы.

32061601читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM