В МЧС назвали причину пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара, вспыхнувшего на территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, на данный момент это — основная версия случившегося.

Еникеев добавил, что расследованием причин пожара в ближайшее время займутся специалисты. Он также отметил, что в регионе приняты все необходимые меры безопасности с целью предотвращения подобных ЧС природного и техногенного характера, пишет ФАН.

По данным издания, пожар, возникший 24 августа в Анапе между населенными пунктами Большой и Малый Утриш и перекинувшийся на территорию заповедника, удалось ликвидировать только к вечеру 26 августа. Тушение огня, распространившегося на площади в 130 га, затруднялось из-за рельефа местности.

Как сообщал «Ридус», из зоны ЧС эвакуировали около тысячи туристов, живших в палатках в лесу и на пляжах. Для них было организовано питание и транспорт до ближайших населенных пунктов.

Администрация Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял под личный контроль ситуацию с лесными пожарами в регионе. Кроме того, он поручил вице-губернатору Андрею Алексеенко возглавить оперштаб, созданный в Анапе, и задействовать все ресурсы для ликвидации возгораний.