Минздрав Белоруссии возложил на протестующих вину за рост случаев COVID

Продолжающиеся в Белоруссии акции протеста стали причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

По данным ведомства на субботу, 26 сентября, за минувшие сутки в Белоруссии было выявлено 332 новых случая COVID-19, скончались 6 человек.

За весть период пандемии в стране зарегистрировано 77 289 заразившихся и 813 умерших.

Ранее в пик заболеваемости максимальный прирост инфицированных за сутки составлял 973 человека.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Пиневич отметил, что акции протеста по выходным дням — это тотальное отсутствие дистанцирования. По его словам, такая ситуация настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию».

«Очень бы не хотелось возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной», — цитирует Пиневича РИА Новости.

Напомним, 13 сентября и. о главы Минздрава Белоруссии сообщил, что удовлетворен ситуацией с коронавирусом в стране. «Мы достойно прошли этот этап [пандемии], с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом», — сказал он.

Как известно, Белоруссия была одной из немногих стран мира, которая на время пандемии COVID-19 в марте — июле не закрывала границы и не объявляла карантин.

Президент страны Александр Лукашенко критиковал режим самоизоляции, утверждая, что при распространении инфекции нужно «дышать свежим воздухом, а не загонять людей домой» и настаивая на «точечном» подходе к карантину.

Заболевших он призывал бороться с «коронавирусным психозом», сам тесты на коронавирус не сдавал, однако незадолго до президентских выборов в августе заявил, что перенес COVID-19 на ногах.