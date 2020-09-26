Минздрав Белоруссии возложил на протестующих вину за рост случаев COVID
- 26 сентября 2020, 22:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Продолжающиеся в Белоруссии акции протеста стали причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
По данным ведомства на субботу, 26 сентября, за минувшие сутки в Белоруссии было выявлено 332 новых случая COVID-19, скончались 6 человек.
За весть период пандемии в стране зарегистрировано 77 289 заразившихся и 813 умерших.
Ранее в пик заболеваемости максимальный прирост инфицированных за сутки составлял 973 человека.
В интервью телеканалу «Беларусь 1» Пиневич отметил, что акции протеста по выходным дням — это тотальное отсутствие дистанцирования. По его словам, такая ситуация настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию».
«Очень бы не хотелось возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной», — цитирует Пиневича РИА Новости.
Напомним, 13 сентября и. о главы Минздрава Белоруссии сообщил, что удовлетворен ситуацией с коронавирусом в стране. «Мы достойно прошли этот этап [пандемии], с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом», — сказал он.
Как известно, Белоруссия была одной из немногих стран мира, которая на время пандемии COVID-19 в марте — июле не закрывала границы и не объявляла карантин.
Президент страны Александр Лукашенко критиковал режим самоизоляции, утверждая, что при распространении инфекции нужно «дышать свежим воздухом, а не загонять людей домой» и настаивая на «точечном» подходе к карантину.
Заболевших он призывал бороться с «коронавирусным психозом», сам тесты на коронавирус не сдавал, однако незадолго до президентских выборов в августе заявил, что перенес COVID-19 на ногах.
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