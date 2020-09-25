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Правительство поддержало законопроект о повышении МРОТ

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© Ведомости/ТАСС

© Ведомости/ТАСС

Проект закона о прожиточном минимуме и повышении МРОТ (минимального размера оплаты труда) был одобрен Кабинетом министров РФ и внесен на рассмотрение Госдумы.

Таким образом, уже в 2021 году МРОТ может увеличиться на 5,5% Ч с 12 130 до 12 792 рублей, сообщается на сайте правительства.

Ранее стало известно, что в России со следующего года планируют устанавливать МРОТ и прожиточный минимум по новой методике, близкой к мировым стандартам.

Проект одного из самых важных новшеств в системе социальной поддержки представил на заседании Кабинета министров Минтруд. Согласно предложенному документу, с 2021 года расчет прожиточного минимума не будет привязан к статистической стоимости корзины потребления. Его начнут определять как 44,2% среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне в 42% медианной зарплаты.

Стоимость нового подхода для бюджета оценивается в 128,5 миллиардов рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 миллиардов в 2025 году.

Кроме того, в России собираются ввести понятие «минимальный размер часовой ставки». Оно, возможно, коснется занятых по краткосрочным трудовым договорам, и в первую очередь — работников с почасовой оплатой труда.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:30

    А чего б не увеличить, когда инфляция уже сожрала все эти "повышения". Да и стыдно не увеличить-то, когда на Украине в настоящее время МРОТ больше, чем в России.

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