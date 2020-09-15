Минимальную зарплату в час могут ввести в РФ

Понятие «минимального размера часовой ставки» могут скоро ввести в России. Оно, возможно, коснется занятых по краткосрочным трудовым договорам, и в первую очередь — работников с почасовой оплатой труда. Обсуждение этого вопроса попало в число предложений к проекту генерального соглашения объединений профсоюзов, работодателей и правительства России на 2021−2023 годы.

Документ определит темы, которые рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Координирует работу вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас проект находится в стадии обсуждения и должен быть сформирован до конца октября.

Как сообщили газете «Известия» в Федерации независимых профсоюзов России, предложение о введении часового минимума оплаты труда выдвинуло российское правительство. Подобные показатели сейчас применяют в ряде стран. В 2019 году в Германии он равнялся 8,5, в Венгрии и Латвии — 9,9, в Румынии — 7,7, а в Болгарии — шести евро.

Работодатели еще не пришли к единой позиции по данному вопросу, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Они не видят ничего плохого в предложении, но не считают необходимым вводить новое понятие.

Вызывает вопросы расчет минимальной стоимости рабочего часа. Если за основу брать МРОТ, то в каждом субъекте он — свой. Кроме того показатель меняется время от времени.

Более двух лет назад в Госдуме рассматривался законопроект, предложенный ЛДПР. Его авторы хотели установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей. Но документ не приняли.

Тем временем в ходе проверки Счетной палаты РФ были выявлены ошибки в системе учета в Пенсионном фонде России в 2017—2019 годах. Они приводили к нарушениям пенсионных прав граждан страны. Из-за найденных недочетов размер пенсии, назначаемой людям, необоснованно занижался.