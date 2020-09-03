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Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Курс национальной валюты способен укрепиться за ближайшие три-четыре месяца до 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро.

Такое возможно только при благоприятном развитии событий, считают аналитики.

Они отмечают, что с учетом различных факторов, как внутренних, так и внешних, подобный сценарий все-таки кажется маловероятным.

Если говорить о ценах на нефть, то по мнению главного аналитика «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, она способна вновь достичь 40−42 долларов за баррель после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Он также отметил, что довольно сложно сейчас предсказать, какое влияние на курс рубля может оказать вероятная вторая волна коронавирусной инфекции.

Также нельзя забывать и о влиянии на стоимость национальной валюты новых санкций, которые Запад может ввести из-за обострения геополитической ситуации. «Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет», — сказал в интервью газете «Известия» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. Он считает, что усугубить положение рубля способны любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров.

Кроме того, на волатильности рубля могут отразиться результаты президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. Запорожский полагает, что победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой не только ударит по рублю, но и по американскому финансовому рынку, так как эта партия планирует увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами.

По прогнозам экспертов, в том случае, если эти риски так или иначе реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92. При этом справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро, пишет издание.

Как сообщал ранее «Ридус», помощник президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что коронакризис помог России досрочно войти в топ-5 мировых экономик.

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