Названо самое опасное погодное явление в России

Шквалистые ветры признаны специалистами самыми опасными и частыми природными явлениями в России.

Как сообщается в докладе Росгидромета, сильные ветры представляют наибольшую опасность для всех регионов страны, кроме Западной Сибири, поскольку с ними связано почти 30% чрезвычайных ситуаций.

Так как развиваются они очень быстро и неожиданно, их почти невозможно прогнозировать, и к ним довольно трудно заранее подготовиться. В итоге эти стихийные бедствия наносят и самый большой ущерб.

Чаще всего скорости ветра, соответствующие критерию опасных явлений, отмечаются в теплый период и имеют характер шквалов. Согласно статистике, в Москве сильные ветры стали ежегодными с 2008-го, а в 2010-м, 2012-м и 2015 годах регистрировались по нескольку раз за лето.

Как известно, в результате таких природных катаклизмов нередко страдают люди — они получают увечья и даже погибают. Кроме того, подобные стихийные бедствия наносят повреждения домам и линиям электропередач.

«Природные чрезвычайные ситуации — разливы рек, прорывы дамб и плотин, нарушения энергоснабжения, торфяные пожары — зачастую проявляются именно из-за сильных ветров и дождей», — приводит текст доклада ФАН.

За последние 25 лет количество ливней возросло на 40%, а ежегодный ущерб от метеорологических явлений и неблагоприятных условий погоды в России составляет от 30 до 60 миллиардов рублей в год, пишет издание.

Ранее в Гидрометцентре выяснили, что самыми опасными и разрушительными природными явлениями в России стали ураганы, пожары, обильные осадки и вызываемые ими дождевые паводки. В 2019 году больше всего от стихийных бедствий пострадали Сибирский, Дальневосточный и Южный федеральные округа.