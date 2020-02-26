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Гидрометцентр назвал самые опасные регионы России

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© МО РФ

© МО РФ

Самыми опасными и разрушительными природными явлениями в России стали ураганы, пожары, обильные осадки и вызываемые ими дождевые паводки. В 2019 году больше всего от стихийных бедствий пострадали Сибирский, Дальневосточный и Южный федеральные округа, сказано в докладе российского Гидрометцентра.

По оценкам метеорологов, прошедший год по числу опасных явлений в России несколько уступил предшественнику. Количество стихийных бедствий снизилось на 75% - до 903. Стало меньше и катаклизмов, которые нанесли серьезный ущерб экономике. В 2018 году их было 465, в прошлом — 346. Ученые признали, что за прошедший год им не удалось предсказать 17 таких событий.

Больше всего стихийных бедствий с ущербом экономике в 2019 году произошло в Сибирском федеральном округе — 86. На втором месте Дальневосточный (71), на третьем — Южный (62). При этом количество катаклизмов в ближайшие годы будет расти в России и в мире в целом. Это связано со стремительным изменением климата планеты.

Последняя неделя февраля в России также будет теплее, чем обычно. Ранее климатологи в популярной форме рассказали, куда в этом году пропала зима.

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