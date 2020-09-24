Переориентация больниц на COVID ухудшила ситуацию с другими заболеваниями

Переориентирование больниц на борьбу с коронавирусом привело к тому, что все более тяжелыми и запущенными становятся сердечно-сосудистые заболевания, считает заведующий рентген-эндоваскулярным отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Михаил Воронин.

По его словам, поскольку основное внимание врачи уделяют лечению пациентов с COVID, а народ запуган, больные с хроническими патологиями, нуждающиеся в стационарном и оперативном лечении, недополучают этой помощи.

Воронин подчеркнул, что основной причиной смерти россиян по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, и допустил в этой связи, что смертность от них может вырасти, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию.

«Уже сейчас количество хронической патологии, которая своевременно не была прооперирована, не пролечена, растет, — рассказал врач „Интерфаксу“. — То есть пациент становится более сложным, более тяжелым».

Как отмечает агентство, ранее директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Алексей Беляев заявил, что из-за остановки диспансеризации ранняя диагностика рака в Петербурге практически прекратилась, что может привести к росту смертности.

«Ридус» также писал о том, что во время пандемии резко сократилось количество обследований с целью выявления рака легкого. Так, с марта 2020 года было выписано примерно на 14 000 направлений на обследования меньше, чем в прошлом году.