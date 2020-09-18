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О какой онкологии все забыли во время коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Во время пандемии резко сократилось количество обследований с целью выявления рака легких. Так, с марта 2020 года было выписано примерно на 14 000 направлений на обследования меньше, чем в прошлом году.

В конце августа число людей, отправленных на срочное обследование на онкологию в Англии, составляло лишь около 60% от ежегодного количества. По мнению онкологов, из-за пандемии многие люди боялись лишний раз ходить в больницу, даже если у них были явные симптомы рака легких.

В новом исследовании ученые приводят результаты опроса, проведенного в Великобритании, которые показали, что многие пациенты столкнулись с трудностями при получении рентгеновских снимков грудной клетки во время пандемии. Они возникали не только из-за ограниченной работы многих частных центров, но и потому, что возрос спрос на эту процедуру из-за диагностики пневмонии, которую вызывает коронавирус.

Рак легких не исчез во время пандемии, и очень важно, чтобы мы продолжали активно принимать пациентов, чтобы поставить диагноз как можно раньше. К сожалению, от рака легких умирает больше людей, чем от любого другого вида рака, пишут исследователи.

Но если диагностировать онкологию на ранней стадии, то рак легких поддается лечению, уверяют специалисты. Согласно статистике, когда рак легких диагностируется на самой ранней стадии, 57% людей выживают, а если обнаружить онкологию на четвертой стадии, то шанс на успешное выздоровление составляет всего 3%.

Задержки в диагностике рака легких могут иметь разрушительные последствия для семей во всем мире, пишут врачи. Очень важно замечать за собой симптомы, которые могут говорить о начале серьезных заболеваний.

Например, кашель, не проходящий на протяжении трех-четырех недель, одышка и боль в груди могут говорить о заболевании легких.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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