О какой онкологии все забыли во время коронавируса

Во время пандемии резко сократилось количество обследований с целью выявления рака легких. Так, с марта 2020 года было выписано примерно на 14 000 направлений на обследования меньше, чем в прошлом году.

В конце августа число людей, отправленных на срочное обследование на онкологию в Англии, составляло лишь около 60% от ежегодного количества. По мнению онкологов, из-за пандемии многие люди боялись лишний раз ходить в больницу, даже если у них были явные симптомы рака легких.

В новом исследовании ученые приводят результаты опроса, проведенного в Великобритании, которые показали, что многие пациенты столкнулись с трудностями при получении рентгеновских снимков грудной клетки во время пандемии. Они возникали не только из-за ограниченной работы многих частных центров, но и потому, что возрос спрос на эту процедуру из-за диагностики пневмонии, которую вызывает коронавирус.

Рак легких не исчез во время пандемии, и очень важно, чтобы мы продолжали активно принимать пациентов, чтобы поставить диагноз как можно раньше. К сожалению, от рака легких умирает больше людей, чем от любого другого вида рака, — пишут исследователи.

Но если диагностировать онкологию на ранней стадии, то рак легких поддается лечению, уверяют специалисты. Согласно статистике, когда рак легких диагностируется на самой ранней стадии, 57% людей выживают, а если обнаружить онкологию на четвертой стадии, то шанс на успешное выздоровление составляет всего 3%.

Задержки в диагностике рака легких могут иметь разрушительные последствия для семей во всем мире, пишут врачи. Очень важно замечать за собой симптомы, которые могут говорить о начале серьезных заболеваний.



Например, кашель, не проходящий на протяжении трех-четырех недель, одышка и боль в груди могут говорить о заболевании легких.