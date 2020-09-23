Виноваты ли студенты во второй волне COVID

Школы и университеты многих европейских стран ушли на карантин вскоре после открытия. По мнению некоторых экспертов, всплеск заболевания произошел из-за студенческих вечеринок, где не соблюдаются меры по социальному дистанцированию и ношение масок.

Авторы нового исследования решили выяснить, действительно ли студенты виноваты в новой волне коронавируса.

Некоторые университеты США, Канады, Италии, Чехии и других стран снова вернулись к онлайн-обучению после всплеска заболеваемости в нескольких учебных группах. Несмотря на запреты массовых мероприятий, студенты все равно собирались вместе.

Особенно часто это происходило в общежитиях, куда после летних каникул вернулись учащиеся.

Мы не можем запретить студентам общаться, так как это важный этап социализации, развития личности. Но бесконтрольные посещения общественных мест, несоблюдение мер безопасности во время коронавируса привело к тому, что случаи заболевания стали расти, — говорятэксперты.

Некоторые университеты США приняли решение создать комбинацию из очных и онлайн-занятий. Студенты, сотрудники и преподаватели обязаны носить маски в помещении и на улице, где социальная дистанция невозможна.



Власти Франции решили проводить очные занятия в университетах и школах, но при условии новых правил. Теперь студенты университета Сорбоны вынуждены присутствовать на лекциях и на территории кампуса в масках.

Это требование вызвало недовольство у студентов, которые жалуются, что находиться на занятиях в маске зачастую бывает невыносимо из-за небольшой площади аудиторий и плохой вентиляции.



Карантинные меры не должны напрягать и раздражать людей, иначе их никто соблюдать не будет. Запретить людям общаться, встречаться и проводить вместе досуг неразумно, так как мы не можем жить в вакууме. Нужно учиться жить с вирусом, — рассказал «Ридусу» вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Также многие специалисты уверены, что вторая волна и всплеск коронавируса в учебных заведениях произошел бы и без студенческих вечеринок.