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Студенты недовольны очной формой обучения во время пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

В начале учебного года власти Франции приняли решение проводить очные занятия для студентов и учеников школ. За первые недели учебы несколько десятков учебных заведений уже сообщили о случаях заражения коронавирусом среди школьников и студентов.

Тем не менее местные власти не собираются переходить на онлайн-обучение, как это было весной, в самом начале пандемии. Похожую ситуацию можно видеть и в других европейских странах, где школы и университеты становятся новыми очагами распространения инфекции.

Французское правительство полно решимости вернуться к прежней, докоронавирусной жизни, поэтому поощряет предпринимателей вернуться к офисной работе, а студентов и школьников — снова приступить к традиционному обучению.

Мы понимаем, что нужно продолжать жить, так как вирус от нас никуда не денется. Однако мы будем соблюдать новые правила. Теперь всем студентам обязательно нужно носить маски в университете, даже во время занятий, — заявили в Сорбонне.

Это требование вызвало недовольство у студентов, которые жалуются, что находиться на занятиях в маске зачастую бывает невыносимо из-за небольшой площади аудиторий и плохой вентиляции. Также многие учащиеся столкнулись с тем, что в туалетах отсутствует мыло, поэтому невозможно продезинфицировать руки.

В Twitter Сорбонны стали чаще публиковать фотографии, на которых видно, что коридоры и столовые переполнены, из-за чего невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Недавно французские студенты возмутились предположением, что новая волна заболеваний в стране случилась по вине молодежи, которая часто собирается в клубах и барах. Студенты считают, что риск заразиться коронавирусом среди учащихся растет, так как студентов в этом году как никогда много.

Число поступивших в вузы в 2020 году подскочило на 270 000 (до 2,8 миллиона человек) после того, как вступительный экзамен был отменен из-за пандемии. Вместо этого учащимся предоставлялся доступ на основе школьных оценок.

Несмотря на хаос, новые требования и рост числа случаев инфицирования среди студентов, руководители университета отмечают, что посещение занятий сейчас не является строго обязательным для студентов, которые живут с пожилыми родителями и боятся за их здоровье. По словам педагогов, учащиеся могут брать задания на дом и быть на связи с преподавателями онлайн.

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Путин рассказал о роли победителей конкурса «Лидеры России» в ВПК

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Мероприятие было посвящено грядущему Дню оружейника и проходило в формате видеоконференции.

Особое внимание глава государства уделил кадровым вопросам отрасли. По словам Путина, «федеральный и президентский резерв кадров, а также конкурс „Лидеры России“ зарекомендовали себя с самой лучшей стороны».

© пресс-служба Кремля

«Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти. С мая этого года такая работа началась и на предприятиях ОПК, по четырем направлениям уже идет эта работа. Уже отобраны 55 перспективных профессионалов и действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», — сказал Путин.

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