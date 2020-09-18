Студенты недовольны очной формой обучения во время пандемии

В начале учебного года власти Франции приняли решение проводить очные занятия для студентов и учеников школ. За первые недели учебы несколько десятков учебных заведений уже сообщили о случаях заражения коронавирусом среди школьников и студентов.

Тем не менее местные власти не собираются переходить на онлайн-обучение, как это было весной, в самом начале пандемии. Похожую ситуацию можно видеть и в других европейских странах, где школы и университеты становятся новыми очагами распространения инфекции.

Французское правительство полно решимости вернуться к прежней, докоронавирусной жизни, поэтому поощряет предпринимателей вернуться к офисной работе, а студентов и школьников — снова приступить к традиционному обучению.

Мы понимаем, что нужно продолжать жить, так как вирус от нас никуда не денется. Однако мы будем соблюдать новые правила. Теперь всем студентам обязательно нужно носить маски в университете, даже во время занятий, — заявили в Сорбонне.

Это требование вызвало недовольство у студентов, которые жалуются, что находиться на занятиях в маске зачастую бывает невыносимо из-за небольшой площади аудиторий и плохой вентиляции. Также многие учащиеся столкнулись с тем, что в туалетах отсутствует мыло, поэтому невозможно продезинфицировать руки.



В Twitter Сорбонны стали чаще публиковать фотографии, на которых видно, что коридоры и столовые переполнены, из-за чего невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Недавно французские студенты возмутились предположением, что новая волна заболеваний в стране случилась по вине молодежи, которая часто собирается в клубах и барах. Студенты считают, что риск заразиться коронавирусом среди учащихся растет, так как студентов в этом году как никогда много.

Число поступивших в вузы в 2020 году подскочило на 270 000 (до 2,8 миллиона человек) после того, как вступительный экзамен был отменен из-за пандемии. Вместо этого учащимся предоставлялся доступ на основе школьных оценок.



Несмотря на хаос, новые требования и рост числа случаев инфицирования среди студентов, руководители университета отмечают, что посещение занятий сейчас не является строго обязательным для студентов, которые живут с пожилыми родителями и боятся за их здоровье. По словам педагогов, учащиеся могут брать задания на дом и быть на связи с преподавателями онлайн.