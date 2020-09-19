найти ×
   
  • USD -0.16
    75.03
  • EUR +0.33
    88.96
СохранитьСохранено0
×

-304406

Вирусолог рассказал, для кого опасен российский препарат от COVID-19

Small f1a6d446e0
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Российский препарат от коронавируса «Арепливир», который будет продаваться в аптеках по рекомендованной цене 12 320 рублей, может вызывать серьезные проблемы у беременных.

При этом данные о его безопасности для детей и стариков вообще отсутствуют, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что самое главное в лекарстве не его стоимость, а эффективность и безопасность.

«Что касается „Арепливира“, известно, что он опасен для беременных женщин, потому что может дать изменения плода», — рассказал Альтштейн в беседе с URA.RU.

Он добавил, что пока не приводятся общепринятые надежные данные об эффективности препарата при лечении COVID-19. Производитель лишь предупреждает об опасности лекарства для беременных.

Вирусолог уточнил, что «Арепливир» является дженериком (почти полным аналогом) японского «Фавипиравира». По словам Альтштейна, российский препарат так и не прошел двойное слепое исследование для доказательства своей эффективности, а вот «Фавипиравир» провалил такие испытания в Японии. Поскольку японское лекарство положено в основу другого российского препарата «Коронавир», нельзя утверждать, что хоть одно из российских лекарств работает так хорошо, как заявляет производитель, считает эксперт.

Альтштейн подчеркнул, что быстро создать новые лекарства нельзя, поскольку на это уходят многие годы и миллионы, если не миллиарды долларов. «У нас (в России) много препаратов, которые прошли недостаточную проверку. Такая у нас фармацевтика», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что «Арепливир» будет отпускаться в аптеках по рецепту врача, при этом ограничений на прием этого препарата, кроме рекомендаций медицинских специалистов, не будет. Лекарство рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. В ближайшее время препарат планируют начать поставлять за рубеж — в страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, в Латинскую Америку и Африку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как сделать селфи и нарваться на штраф
-105581читать позжечитаю позже
Здоровье
Назван лучший осенний продукт для похудения
4012091читать позжечитаю позже

главное


Юмор
Борьба со скукой: новая игра с котом попала на видео

В ней есть немного от гольфа, немного – от футбола.

406806читать позжечитаю позже

Животные
Таланты рыжих котов показали в коротких роликах28 августа

Они могут делать массаж собакам, пить воду из офисных кулеров, да и просто обаятельны.

1107103читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM