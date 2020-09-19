Вирусолог рассказал, для кого опасен российский препарат от COVID-19

Российский препарат от коронавируса «Арепливир», который будет продаваться в аптеках по рекомендованной цене 12 320 рублей, может вызывать серьезные проблемы у беременных.

При этом данные о его безопасности для детей и стариков вообще отсутствуют, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что самое главное в лекарстве не его стоимость, а эффективность и безопасность.

«Что касается „Арепливира“, известно, что он опасен для беременных женщин, потому что может дать изменения плода», — рассказал Альтштейн в беседе с URA.RU.

Он добавил, что пока не приводятся общепринятые надежные данные об эффективности препарата при лечении COVID-19. Производитель лишь предупреждает об опасности лекарства для беременных.

Вирусолог уточнил, что «Арепливир» является дженериком (почти полным аналогом) японского «Фавипиравира». По словам Альтштейна, российский препарат так и не прошел двойное слепое исследование для доказательства своей эффективности, а вот «Фавипиравир» провалил такие испытания в Японии. Поскольку японское лекарство положено в основу другого российского препарата «Коронавир», нельзя утверждать, что хоть одно из российских лекарств работает так хорошо, как заявляет производитель, считает эксперт.

Альтштейн подчеркнул, что быстро создать новые лекарства нельзя, поскольку на это уходят многие годы и миллионы, если не миллиарды долларов. «У нас (в России) много препаратов, которые прошли недостаточную проверку. Такая у нас фармацевтика», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что «Арепливир» будет отпускаться в аптеках по рецепту врача, при этом ограничений на прием этого препарата, кроме рекомендаций медицинских специалистов, не будет. Лекарство рекомендуется применять в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. В ближайшее время препарат планируют начать поставлять за рубеж — в страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, в Латинскую Америку и Африку.