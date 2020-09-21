Вице-губернатор ушел в отставку после смертельного ДТП с участием его сына

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию об отставке вице-губернатора Александра Резунова.

Ранее стало известно, что Резунов решил покинуть свой пост после смертельного ДТП с участием его сына Максима.

Богомаз поддержал решение чиновника.

«Я считаю, что человек, который был вице-губернатором, поступил морально правильно, учитывая, что он честно исполнял свои обязанности, он многое сделал для области», — сказал губернатор в интервью изданию «Подъём».

По словам главы области, Резунов ушел в отставку, чтобы не дать повода для пересудов относительно его помощи сыну и попыток давления на следствие и суд.

Напомним, ночью 18 сентября 33-летний Максим Резунов, находясь за рулем Volkswagen Touareg, устроил ДТП в центре Брянска, протаранив два других автомобиля. По словам очевидцев, в тот момент он был сильно пьян. С места происшествия мужчина скрылся. Позже он отказался от медицинского освидетельствования. В итоге его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В результате аварии пострадали три человека. Накануне стало известно, что 35-летний водитель Toyota скончался.

Позже выяснилось, что сын вице-губернатора Брянской области уже около восьми лет работает госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН), а полиция ничего особенно в данном ДТП не обнаружила.

