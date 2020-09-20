Умер один из пострадавших в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
- 20 сентября 2020, 23:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В больнице скончался один из пострадавших в аварии с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.
Согласно предварительной информации, умер водитель автомобиля Toyota, который накануне впал в кому. Об этом сообщила его сестра.
Массовое ДТП произошло 18 сентября в Брянске на проспекте Ленина.
По данным РЕН ТВ, Volkswagen Touareg, за рулем которого находился сын вице-губернатора региона, 33-летний Максим Резунов, столкнулся с Toyota. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась еще в одну машину.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал.
Очевидцы утверждают, что водитель Volkswagen Touareg находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. В итоге его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Сети опубликованы кадры с места происшествия.
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