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Умер один из пострадавших в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области

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© vk.com

© vk.com

В больнице скончался один из пострадавших в аварии с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.

Согласно предварительной информации, умер водитель автомобиля Toyota, который накануне впал в кому. Об этом сообщила его сестра.

Массовое ДТП произошло 18 сентября в Брянске на проспекте Ленина.

По данным РЕН ТВ, Volkswagen Touareg, за рулем которого находился сын вице-губернатора региона, 33-летний Максим Резунов, столкнулся с Toyota. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась еще в одну машину.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал.

Очевидцы утверждают, что водитель Volkswagen Touareg находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. В итоге его лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Сети опубликованы кадры с места происшествия.

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